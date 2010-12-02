Юристы Минска бесплатно дают консультации

Благотворительная акция «Сила права» стартовала сегодня в Минске. Обратиться за консультацией к юристам государственных нотариальных контор можно было совершенно бесплатно.

Повышенным спросом пользовались советы специалистов по оформлению наследственных прав, регистрации брака и рождения, а также брачных договоров.

К слову, минчане стали чаще заключать брачные договоры – почти на 100 больше, чем в прошлом году! Причем теперь подписать такой договор можно и до свадьбы, но он вступит в силу только после заключения брака.

Не редки случаи, когда супруги оговаривают не только пункты, связанные с разделом имущества, но и то, например, кому при разводе достанутся домашние животные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».