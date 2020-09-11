Прямой эфир

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя

11 сентября 2020 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске стало на один спортивный зал больше. Президентский спортивный клуб, а также Министерство внутренних дел и Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса продолжают реализацию совместного благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-1

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-3

В Центральном РУВД Минска открылся новый современный спортхолл для занятия таиландским боксом и кикбоксингом.  

Место это предназначено для ребят, которые находятся в социально опасном положении и не могут позволить себе платные секции. Занятия будут проходить под руководством высококвалифицированных тренеров.  

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-6

На торжественном открытии присутствовал министр внутренних дел, а также другие участники проекта, почетные гости и спортсмены. После приветственной речи гости церемонии могли понаблюдать за открытой тренировкой.  

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-9

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-11

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-13

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:  
На средства Президентского спортивного клуба открываются секции повсеместно, где у нас есть спортивные залы, где есть возможность. И дети, как вы сказали, из семей с социально опасным положением приглашаются, подбираются нашими инспекторами по делам несовершеннолетних для того, чтобы занимались в секциях возглавляемой мной федерации тайского бокса и кикбоксинга.  

Очень хороший вид спорта, который учит только хорошему, в том числе защитить себя это если с прикладной точки зрения. Самое главное – дети будут при деле, заниматься здоровым образом жизни.   

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-16

Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя-18

Первый подобный зал появился на базе УВД Миноблисполкома, а всего под эгидой МВД подобные секции для детей открыты в пяти городах нашей страны.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Юрий Караев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Солнечно и почти без дождей. Синоптики рассказали о погоде на выходные
11 сентября 2020 10:13

Солнечно и почти без дождей. Синоптики рассказали о погоде на выходные

«Думали, что не откроют». По каким правилам украинцы пересекают границу, чтобы собирать клюкву в Беларуси
11 сентября 2020 09:48

«Думали, что не откроют». По каким правилам украинцы пересекают границу, чтобы собирать клюкву в Беларуси

Александр Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни
11 сентября 2020 09:19

Александр Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни