Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя
Новости Беларуси. В Минске стало на один спортивный зал больше. Президентский спортивный клуб, а также Министерство внутренних дел и Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса продолжают реализацию совместного благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Центральном РУВД Минска открылся новый современный спортхолл для занятия таиландским боксом и кикбоксингом.
Место это предназначено для ребят, которые находятся в социально опасном положении и не могут позволить себе платные секции. Занятия будут проходить под руководством высококвалифицированных тренеров.
На торжественном открытии присутствовал министр внутренних дел, а также другие участники проекта, почетные гости и спортсмены. После приветственной речи гости церемонии могли понаблюдать за открытой тренировкой.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
На средства Президентского спортивного клуба открываются секции повсеместно, где у нас есть спортивные залы, где есть возможность. И дети, как вы сказали, из семей с социально опасным положением приглашаются, подбираются нашими инспекторами по делам несовершеннолетних для того, чтобы занимались в секциях возглавляемой мной федерации тайского бокса и кикбоксинга.
Очень хороший вид спорта, который учит только хорошему, в том числе защитить себя – это если с прикладной точки зрения. Самое главное – дети будут при деле, заниматься здоровым образом жизни.
Первый подобный зал появился на базе УВД Миноблисполкома, а всего под эгидой МВД подобные секции для детей открыты в пяти городах нашей страны.