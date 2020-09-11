Юрий Караев на открытии нового зала кикбоксинга в Минске: это очень хороший вид спорта, который учит защитить себя

Новости Беларуси. В Минске стало на один спортивный зал больше. Президентский спортивный клуб, а также Министерство внутренних дел и Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса продолжают реализацию совместного благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место это предназначено для ребят, которые находятся в социально опасном положении и не могут позволить себе платные секции. Занятия будут проходить под руководством высококвалифицированных тренеров.

На торжественном открытии присутствовал министр внутренних дел, а также другие участники проекта, почетные гости и спортсмены. После приветственной речи гости церемонии могли понаблюдать за открытой тренировкой.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

На средства Президентского спортивного клуба открываются секции повсеместно, где у нас есть спортивные залы, где есть возможность. И дети, как вы сказали, из семей с социально опасным положением приглашаются, подбираются нашими инспекторами по делам несовершеннолетних для того, чтобы занимались в секциях возглавляемой мной федерации тайского бокса и кикбоксинга.

Очень хороший вид спорта, который учит только хорошему, в том числе защитить себя – это если с прикладной точки зрения. Самое главное – дети будут при деле, заниматься здоровым образом жизни.