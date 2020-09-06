Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире

Новости Беларуси. Всплеск угроз и оскорблений отмечают в МВД. Угрожают не только правоохранителям, но и их семьям. На данный момент зафиксировали 150 подобных случаев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще больше вбросов в СМИ личных данных милиционеров. Как сообщили в ведомстве, каждый такой факт тщательно изучается. Уже выявили 42 угрожавших таким образом. Из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам, 28 человек привлечены к административной ответственности. В ведомстве отметили, что любые оскорбления сотрудников не останутся без внимания. Юлия Стриго на присяге первокурсников Академии МВД не только знакомилась с бытом курсантов, но и встретилась с Юрием Караевым. Попытка сменить власть на улице – это очень плохо для любого народа, отбрасывает на 15-20 лет назад Юлия Стриго, корреспондент:

437 молодых бойцов пополнили ряды Министерства внутренних дел. Какой совет дадите им – как выдержать этот накат со стороны общественности на милицию? Как дальше учиться и служить?

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Совет мой им один – учиться, читать не Telegram-каналы, а книги. Книги читать. В истории человечества все это было, и в современной, и в прошлом, и не раз. Читать, к чему приводит революция, как должно развиваться общество – эволюционным путем, конституционными изменениями, экономическими реформами. И всегда помнить, что попытка сменить власть на улице – это очень плохо для любого народа, отбрасывает любой народ на 15-20 лет назад. Всегда наступают разруха, голод, бандитизм, мародерство после любой революции. Никогда никому от нее не было хорошо, кроме тех, кто ее заказывает. Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста Юлия Стриго:

Как проходит работа над выявлением именно координаторов массовых беспорядков и самых активных участников протестов? Насколько это трудоемко и сколько еще, на ваш взгляд, осталось главных зачинщиков?

Юрий Караев:

Работа эта на самом деле очень трудоемкая, она проходит по всем фронтам – и в оперативном плане, и визуально. Их видно и по камерам, и на улицах – тех, кто явно выделяется. Как бы он ни прятался, он и своими внешними показателями, и призывами, и руками (выделяется – прим. ред.) – профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника. Тот, кто ведет за собой толпу этих иногда не понимающих, куда их ведут и зачем, людей. Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста. Они не понимают, что такое сутки получить. Они думают: штрафом отделаемся, мама с папой заплатят и дальше буду учиться или, что еще хуже, бездельничать. Мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно Юлия Стриго:

Силовая фаза протестов минимизирована – не так это все масштабно и агрессивно идет. Какой риск возобновления силовой фазы? Юрий Караев:

Мы замечаем в тех протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они тоже явно видны – такие боевики, похожи на футбольных фанатов, анархистов. Просто на бойцов, назовем их так, которых много было именно 9-10 числа. Потом они резко вдруг растворились. Кто-то, видно, в райотделе посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть. В последующее время они стали прятаться за женщин. Кстати, примета нашего времени – девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои «боевые» сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать.

Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл загас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте – если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно. Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире Юлия Стриго:

Сколько заявлений со стороны правоохранительных органов именно на давление за то, что они придерживаются нынешней власти? Сколько пострадавших? Юрий Караев:

Есть такая тема, что в той или иной области идет давление на депутатов. Цель какая? Чтобы отозвать их по надуманным предлогам и, видимо, освободить какие-то – я так понимаю – места для каких-то своих депутатов. Наши депутаты избраны по закону, по Конституции населением. И вот это грубое давление «отзывайся, а то мы тебя...» или, как мне давали почитать смску журналисты, «срочно увольняйся и к нам» – цитирую: «иначе едем за твоими детьми». Это неприкрытый терроризм, подлые и грязные методы, бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти. Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если нашим сотрудникам, то управление собственной безопасности.

Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана. Я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками, а я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен. Буквально на прошлой неделе мужчина в одном из райцентров Минской области не дозвонился до милиции, ибо набирал 02, а не 102. Злой и пьяный, что не может вызвать милицию на своих домочадцев, взял два ножа и пошел искать эту милицию. Увидев первый же патруль, стал привлекать их внимание неприличными жестами, а когда ребята вылазили из машины, подскочил. Одному милиционеру – колото-резаная рана затылка, другому – порез голени. Конечно же, задержан. И жив, и здоров, и ничего с ним – просто задержан.