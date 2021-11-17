Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»

Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».

Ксения Худолей, корреспондент:

Все, что сейчас пытается внушить миру Польша, – большой мыльный пузырь из фейков и спекуляций. Telegram-каналы якобы беженцев в реальности ведут те же, кто в августе 2020-го «шатал белорусский режим», а теперь из Варшавы на ломаной арабской вязи пудрит мозги миграционному контингенту. Правда, иногда теряет бдительность и матерится на родном русском.

Очередная хохма – от брошенной беженцами гранаты пострадал польский солдат. Ни имени, ни звания, ничего. Только красноречивые видео, на которых видно, как гранаты и шашки летят только в сторону Беларуси исключительно из рук польских военных.