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Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»

17 ноября 2021 18:56
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Новости Беларуси. Преступление против безопасности человечества. Так Следственный комитет Беларуси квалифицировал действия польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на все попытки соседей обелить себя после зверского отношения к беженцам, фактов не стереть. Наши следователи собрали достаточно доказательств цинизма и бесчеловечности польских силовиков в районе погранперехода «Брузги».

Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Все, что сейчас пытается внушить миру Польша, – большой мыльный пузырь из фейков и спекуляций. Telegram-каналы якобы беженцев в реальности ведут те же, кто в августе 2020-го «шатал белорусский режим», а теперь из Варшавы на ломаной арабской вязи пудрит мозги миграционному контингенту. Правда, иногда теряет бдительность и матерится на родном русском.

Очередная хохма – от брошенной беженцами гранаты пострадал польский солдат. Ни имени, ни звания, ничего. Только красноречивые видео, на которых видно, как гранаты и шашки летят только в сторону Беларуси исключительно из рук польских военных.

Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»-4

На многих кадрах, кстати, можно заметить, как под ногами поляков дымят несколько снарядов. Но так бывает, если на службе больше привык держать в руках ложку.

Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»-7

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает. Или когда ты в руках долго передержал, или в ней нечетко был сработан запал.

Юрий Караев: «Говорят, что это взорвалась в руках у польского военнослужащего граната. Такое бывает»-10

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юрий Караев # Ксения Худолей # Фотофакт

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