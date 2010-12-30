Юридические лица в рамках Таможенного союза будут заполнять декларации по новым правилам

С 1 января начнет действовать единая для Беларуси, России и Казахстана форма документа на оформление груза.

Раньше в каждой из стран действовала своя структура таможенных деклараций.

Унифицированные нормы прошли согласование Комиссии Таможенного союза. Для разъяснения особенностей заполнения граф нового документа создан специальный информационный центр, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Орловский, начальник Управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Информационный центр будет работать с 1 по 6 января 2011 года с 9 до 18 часов. Многоканальный телефон горячей линии — 219-41-00. После окончания работы информационного центра консультирование будет проводиться должностными лицами как таможенного комитета, так и всех таможен уже в рабочем порядке.