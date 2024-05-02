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Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД

02 мая 2024 06:52
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Лучших правоведов определили в Академии МВД. Милицейский вуз 18-й раз стал площадкой для проведения республиканской олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД-1

Знания в области права показали учащиеся школ, кадетских училищ и лицея МВД. На суд жюри финалисты представили яркие выступления. В 2024 году соревновались 17 команд. Победу одержали ученики столичной средней школы № 116.

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД-4

Анастасия Ракицкая, ученица средней школы № 116 Минска:
Самое сложное было заставить поверить в себя, что мы наконец-то сможем второй год подряд взять первое место. Наша команда очень старалась, и я очень рада, что мы все-таки смогли взять первое место, вернуть себе Фемиду обратно.

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД-7

Анастасия Полякович, учащаяся Минского областного кадетского училища:
Мы очень долго по времени готовились, смотрели фильмы, читали литературу. Очень много времени ушло на визитку с басней, то есть на творческий процесс. Думаю, заслуженное второе место, хоть мы и не первый год участвуем здесь, все равно каждый раз волнительно.

Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД-10

Большинство участников олимпиады собираются поступить на службу в милицию. Участие в конкурсе в этом поможет.

# Милиция Беларуси # общество

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