Юридическая олимпиада среди школьников прошла в Академии МВД

Лучших правоведов определили в Академии МВД. Милицейский вуз 18-й раз стал площадкой для проведения республиканской олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знания в области права показали учащиеся школ, кадетских училищ и лицея МВД. На суд жюри финалисты представили яркие выступления. В 2024 году соревновались 17 команд. Победу одержали ученики столичной средней школы № 116.

Анастасия Ракицкая, ученица средней школы № 116 Минска:

Самое сложное было заставить поверить в себя, что мы наконец-то сможем второй год подряд взять первое место. Наша команда очень старалась, и я очень рада, что мы все-таки смогли взять первое место, вернуть себе Фемиду обратно.

Анастасия Полякович, учащаяся Минского областного кадетского училища:

Мы очень долго по времени готовились, смотрели фильмы, читали литературу. Очень много времени ушло на визитку с басней, то есть на творческий процесс. Думаю, заслуженное второе место, хоть мы и не первый год участвуем здесь, все равно каждый раз волнительно.