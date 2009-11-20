Юра Демидович сломал палец

Во время дневной репетиции «волшебный кролик» оступился, уходя со сцены, упал и сломал большой палец руки.

Юру сразу осмотрели врачи, наложили тугую повязку и отправили в гостиницу вместе с мамой, порекомендовав полный покой, сообщает sb.by.

Юра плакал: ведь вчера у него был день рождения, артисту исполнилось 13 лет, и он мечтал, что вечером в Евродом его придут поздравить друзья из многих стран мира, которые участвуют в этом году в конкурсе.

– Мы решили отказаться от вечеринки, – сказал Александр Мартыненко, руководитель белорусской делегации в Киеве. – Врачи посоветовали оградить Юру от потрясений. Когда он будет хорошо себя чувствовать, мы устроим настоящий праздник.