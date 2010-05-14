Юра Демидович: Оптимальное название для моего альбома - «Кто бы вы думали?»

В конце мая мальчик выпустит альбом «Кто бы вы думали?»

Впервые Юра Демидович выступает с известным ансамблем «Камерата».

Вчера на сцене Белгосфилармонии звучали песни дебютного альбома , который увидит свет в конце мая. Почти все композиции сочинены молодым композитором Ярославом Глушаковым, а вот название альбома «Кто бы вы думали?» придумал сам Юра.

Юра Демидович, участник «Евровидения»:

Понимаете, все время в «Кролике» - «кто бы вы думали? Кто бы вы думали?». Иду по улице, мне говорят: «О, «кто бы вы думали» пошел». Понимаете. Настроение уже такое. И все время это слово «кто бы вы думали?» в голове. Наверное, так самое оптимальное было назвать.