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Юра Демидович: Оптимальное название для моего альбома - «Кто бы вы думали?»

14 мая 2010 07:53
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В конце мая мальчик выпустит альбом «Кто бы вы думали?»

Впервые Юра Демидович выступает с известным ансамблем «Камерата».

Вчера на сцене Белгосфилармонии звучали песни дебютного альбома , который увидит свет в конце мая. Почти все композиции сочинены молодым композитором Ярославом Глушаковым, а вот название альбома «Кто бы вы думали?» придумал сам Юра.

Юра Демидович, участник «Евровидения»:
Понимаете, все время в «Кролике» - «кто бы вы думали? Кто бы вы думали?».  Иду по улице, мне говорят: «О, «кто бы вы думали» пошел». Понимаете. Настроение уже такое. И все время это слово «кто бы вы думали?» в голове. Наверное, так самое оптимальное было назвать.

# общество

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