Юных граждан Беларуси с Международным днем защиты детей поздравил глава государства

В своем обращении Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике делается все, чтобы с первых минут появления на свет дети росли в атмосфере заботы и любви, чтобы жизнь маленьких граждан была мирной и защищенной, чтобы каждый ребенок мог раскрыть свои таланты.– Сегодня мы отмечаем юбилейный, шестидесятый Международный день защиты детей. Несмотря на то, что праздник посвящен детям, его с радостью встречают люди разных поколений. Ведь в душе любого взрослого живет ребенок, и мы на протяжении всей жизни дорожим драгоценными воспоминаниями детства как чистым источником радости и вдохновения, – говорится в поздравлении.