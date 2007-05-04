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Юные знатоки химии начали борьбу за право быть лучшим

04 мая 2007 08:06
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В Минске стартует 41-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. Это преемница Всесоюзной олимпиады по химии и единственная из предметных, которые проводятся после распада СССР. В нынешнем году в олимпиаде принимают участие команды из 16 государств. В Минск приехали более 90 участников. В составе сборной команды Беларуси - 10 учащихся. За последнее десятилетие медалями этого престижного состязания награждены 50 белорусских школьников.
# общество

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