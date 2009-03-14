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Юные интеллектуалы собрались сегодня в Могилёве

14 марта 2009 17:39
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В городе на Днепре нашествие мартовских львов. Так называется международный фестиваль интеллектуальных игр. Юные знатоки из Беларуси и России оттачивают мастерство в решении самых невероятных головоломок. Гимн всех интеллектуалов планеты участники фестиваля «Мартовский лев» всегда слушают стоя. 360 человек, 60 команд по 6 знатоков в каждой. На 13-й по счёту фестиваль интеллектуальных игр приезжают издалека. Сегодня здесь и Брест, и Гродно и Санкт-Перербург со Смоленском.
# общество

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