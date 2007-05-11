Юношеская игра "Что? Где? Когда?" приобрела статус чемпионата

10 мая в Гомеле стартует Первый юношеский чемпионат Европы по игре "Что? Где? Когда?". Впервые соревнования пройдут здесь в виде чемпионата. До сих пор подобный интеллектуальный турнир именовался Кубком, однако благодаря высокому уровню организации, руководство Международной ассоциации приняло решение о присвоении ему статуса чемпионата. На этот раз в Гомеле выступят более 10 команд, представляющих страны Балтии, России, Украины, Молдовы и Закавказья.