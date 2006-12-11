ЮНИСЕФ отмечает юбилей

11 ноября 60 лет назад был создан Детский фонд Организации Объединенных Наций. Это единственная организация системы ООН, деятельность которой посвящена исключительно детям. Она работает ради их защиты, выживания и развития в рамках Конвенции о правах ребенка, принятой в ноябре 1989 года. За свою деятельность ЮНИСЕФ был удостоен международной Нобелевской премии мира. Проекты этой организации в Беларуси осуществляются уже 12 лет, а в мае 97-го представительство ЮНИСЕФ открылось в Минске. В республике разработаны программы по таким основным направлениям, как защита прав ребенка, здоровье детей и женщин, ликвидация воздействия последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также оказание помощи детям-инвалидам и оставшимся без попечения родителей.