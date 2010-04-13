Юниорский чемпионат — генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2014 года

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров стартовал в Минске и Бобруйске.

Лед тронулся. Сразу на двух аренах в Минске и Бобруйске взял разбег чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Его уже назвали знаковым.

Беларусь становилась хозяйкой планитарного форума юниоров в 2004 году. Многие участники того турнира — нынче звезды НХЛ И КХЛ. Тогда на хоккейный Олимп взошли Евгений Малкин, Фил Кэссел, Сергей Костицын.

Ставки на золотую молодежь сделаны и на этот раз. Более 200 скаунтов будут тщательно следить за хоккейными маневрами и отмечать новые таланты. Кстати, сами игроки настроены исключительно на решающую победу.

Андрей Смирнов, защитник сборной Латвии:

Мы приехали только за победой и надеемся на первое место. Задача поставлена очень большая.

Юниорский чемпионат — это своего рода генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2014 года, который должен пройти в Беларуси. Высокий уровень организации и особый хоккейный дух белорусов в первую очередь отмечают профессионалы.

Франк Гонзалис, председатель юниорского чемпионата мира по хоккею:

Беларусь способна проводит чемпионаты мира по хоккею, Беларусь уже провела много соревнований. Мы тесно сотрудничаем. И я думаю, что у нас все получится, тем более, что организация соревнований — на достаточно высоком уровне.

Всего на лед выйдут 10 команд. Белорусская дружина свой первый матч против шведских сверстников проведет 14 апреля. Финальная игра за золото состоится 23 апреля на льду 15-тысячной «Минск- арены». И, хотя у белорусской команды неоспоримое преимущество — играют они в этом году дома — задор болельщиков не помешает. Так что, болеем за наших.