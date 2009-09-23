ЮНЕСКО впервые возглавит женщина

После пяти туров голосования члены Исполнительного совета ЮНЕСКО избрали Ирину Георгиеву Бокову из Болгарии кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО.

Ирина Бокова, представленная Болгарией, была избрана большинством голосов членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. Она станет первой женщиной, занявшей пост главы ЮНЕСКО.

В списке претендентов было девять кандидатов, к пятому туру остались лишь Ирина Георгиева Бокова из Болгарии и Фарук Хосни из Египта.

Второй срок Коитиро Мацууры из Японии на посту генерального директора ЮНЕСКО истекает в ноябре 2009 года. Он был избран в 1999 году и переизбран в 2005 году.

Ирина Георгиева Бокова родилась в 1952 году в Софии. В настоящее время она является послом Болгарии во Франции и постоянным представителем своей страны при ЮНЕСКО. Профессиональный дипломат и политический деятель, получившая образование в Институте международных отношений в Москве и Мэрилендском университете в США, она занимала пост заместителя министра иностранных дел (1995-1996 годы) и министра иностранных дел (1996-1997 годы), сообщает БЕЛТА.