ЮНЕСКО впервые возглавит женщина

Ирина Бокова, представленная Болгарией, была избрана большинством голосов членов Исполнительного совета ЮНЕСКО. Она станет первой женщиной, занявшей пост главы ЮНЕСКО.
В списке претендентов было девять кандидатов, к пятому туру остались лишь Ирина Георгиева Бокова из Болгарии и Фарук Хосни из Египта.
Второй срок Коитиро Мацууры из Японии на посту генерального директора ЮНЕСКО истекает в ноябре 2009 года. Он был избран в 1999 году и переизбран в 2005 году.
Ирина Георгиева Бокова родилась в 1952 году в Софии. В настоящее время она является послом Болгарии во Франции и постоянным представителем своей страны при ЮНЕСКО. Профессиональный дипломат и политический деятель, получившая образование в Институте международных отношений в Москве и Мэрилендском университете в США, она занимала пост заместителя министра иностранных дел (1995-1996 годы) и министра иностранных дел (1996-1997 годы), сообщает БЕЛТА.