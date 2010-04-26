ЮНЕСКО объявила об открытии интернет-сайта по борьбе с интеллектуальным пиратством

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова объявила о начале работы Всемирной антипиратской обсерватории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

«В эпоху возникновения новых форм книгоиздания, изменений самой концепции книги, условий ее производства и доступности особенно важно помнить, что дальнейшее развитие книжного дела невозможно без соблюдения авторского права», — отмечается в послании главы ЮНЕСКО.

Всемирная антипиратская обсерватория — открытая база данных в Интернете, содержащая информацию о национальной политике государств-членов по борьбе с интеллектуальным пиратством. Интернет-база, материалы которой будут регулярно обновляться, включает документы по законодательству об авторском праве, информацию о новейшем опыте борьбы с пиратством в мире. На сайте можно ознакомиться и бесплатно скопировать материалы, касающиеся методов информирования общественности и наращивания потенциала защиты авторских прав.

Следует отметить, что в этом году центром празднования Дня книги и авторского права стала столица Словении Любляна. Каждый год специальный комитет рассматривает заявки городов разных стран на получение титула мировой столицы книги. Эта программа была начата ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе мадридских книгоиздателей и сейчас осуществляется при поддержке крупных международных ассоциаций книгоиздателей.

В 2011 году всемирной столицей книги станет Буэнос-Айрес (Аргентина). Ранее мировыми столицами книги были Мадрид (Испания, 2001 год), Александрия (Египет, 2002 год), Нью-Дели (Индия, 2003 год), Антверпен (Бельгия, 2004 год), Монреаль (Канада, 2005 год), Турин (Италия, 2006 год), Богота (Колумбия, 2007 год), Амстердам (Нидерланды, 2008 год) и Бейрут (Ливан, 2009 год).