Юлия Тимошенко: Это никакая не эпидемия свиного гриппа!

Премьер-министр Украины считает, что паника вокруг эпидемии гриппа в Украине создается умышленно и не без учета политической ситуации.

Об этом глава правительства соседней страны заявила на встрече с производителями лекарств и медоборудования. Страна бросила большие силы на борьбу с ростом заболеваемости. На этом фоне Тимошенко считает заявления отдельных украинских политиков, по меньшей мере, недобросовестными.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины:

«Это никакая не эпидемия свиного гриппа! Просто удивляет, что кто-то из политиков и высоких чиновников употребляет такие фразы! У нас эпидемия обычного гриппа, которая сопровождается небольшим количеством лабораторно-выявленных случаев «калифорнийского». Власть не будет бездействовать в таких чрезвычайных обстоятельствах. Кто будет заниматься мародерством: владельцы аптек, производители лекарств и оптовые поставщики импортных медикаментов, каждый, кто поднимет цены – будет нести ответственность!»

Эпидемситуация в Украине на сегодняшний день такова: за медицинской помощью обратилось почти 260 тысяч заболевших ОРВИ и гриппом. Смертельных случаев от последствий гриппа в соседней стране – 67, а это – 0,02% от всех заболевших. Украинские эпидемиологи подтверждают и 22 случая так называемого гриппа свиного.