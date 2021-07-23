Юлия Артюх: «Украина повелась – получила войну и нищету для своего народа. Наш Президент выстоял»

Юлия Артюх, СТВ: Сколько ни тычь носом некоторых неадекватных белорусов в их бревно в глазу, они все равно будут говорить, что черное – это белое, а белое – это черное. Как там в песне Шапокляк: «Хорошими делами прославится нельзя». Конечно, можно, но те, кто делают хорошие дела, славы не ищут.

Юлия Артюх:

Чего не скажешь про врага нашего народа Тихановскую. Она продолжает представлять только свои интересы, а БЧБ-адепты свято продолжают верить, что печется она исключительно о них и их семьях.

А я продолжила прогулки по городам в оккупации диктатуры. Витебск отгулял «Славянский базар». Гости и участники фестиваля приехали из разных стран мира. «Кровавый режим» настолько жесток, что Летний амфитеатр каждый вечер был заполнен под завязку. И длился этот «ужас» целых пять дней.

Юлия Артюх:

Далее я побывала в Гродно. И здесь люди, угнетенные «диктатурой», в будний день гуляют близ контор «карателей». Привычные для рэжыма спокойные летние вечера, которые так не по душе продажным беглым и правящим верхушкам Евросоюза. Молодежь смеется, танцует, уличные музыканты играют на радость прохожим. В то время из стран, где победила светлая демократия, бегут люди. От войны и голода. А страны, которые так выступали за победу этой самой демократии, ставят к стенке беженцев и под выстрелы гонят со своих территорий.