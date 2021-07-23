Юлия Артюх: «Украина повелась – получила войну и нищету для своего народа. Наш Президент выстоял»
Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
Сколько ни тычь носом некоторых неадекватных белорусов в их бревно в глазу, они все равно будут говорить, что черное – это белое, а белое – это черное. Как там в песне Шапокляк: «Хорошими делами прославится нельзя». Конечно, можно, но те, кто делают хорошие дела, славы не ищут.
Юлия Артюх:
Чего не скажешь про врага нашего народа Тихановскую. Она продолжает представлять только свои интересы, а БЧБ-адепты свято продолжают верить, что печется она исключительно о них и их семьях.
А я продолжила прогулки по городам в оккупации диктатуры. Витебск отгулял «Славянский базар». Гости и участники фестиваля приехали из разных стран мира. «Кровавый режим» настолько жесток, что Летний амфитеатр каждый вечер был заполнен под завязку. И длился этот «ужас» целых пять дней.
Юлия Артюх:
Далее я побывала в Гродно. И здесь люди, угнетенные «диктатурой», в будний день гуляют близ контор «карателей». Привычные для рэжыма спокойные летние вечера, которые так не по душе продажным беглым и правящим верхушкам Евросоюза. Молодежь смеется, танцует, уличные музыканты играют на радость прохожим. В то время из стран, где победила светлая демократия, бегут люди. От войны и голода. А страны, которые так выступали за победу этой самой демократии, ставят к стенке беженцев и под выстрелы гонят со своих территорий.
Юлия Артюх:
Диктатура – страшная сила. Решает проблемы совсем чужих людей. Дает приют и укрытие нуждающимся, как было в 2014-м при украинском конфликте. Знаете, что меня в этом вопросе всегда поражало? Украина – страна с 40-миллионным населением, то есть беженцы из Горловки, Луганска, Донбасса вполне могли переселиться в другой регион Украины. Но бежали они в Беларусь. Боялись травли и геноцида? Вполне вероятно.
Юлия Артюх:
Пока Лукашенко решает насущные вопросы, в том числе других народов, беглые самозванцы запустили проект новой Конституции в несуществующей новой Беларуси. А сделали это в Facebook. Первый комментарий вызвал улыбку. Прозревшие БЧБ-поклонники просят прекратить цирк с этими лжепроектами.
Юлия Артюх:
Лукашенко очень не нравится руководителям стран Евросоюза, Америки. Они воздвигли себя на пьедестал защитников прав человека, хотя совсем забыли, что это такое. Нам даже опровергать ничего не нужно. Прибалтийские соседи демонстрируют сами отсутствие соблюдения международных соглашений, дипломатии и, конечно, демократии. Разве можно назвать перелом традиционного союза женщины и мужчины в нечисть однополых браков соблюдением прав человека? А смену пола 14-летним ребенком? Это то будущее, которое строит Европа, прикрывая свои грязные похоти и прихоти правами человека.
Юлия Артюх:
Изуродованные европейские и американские понятия демократии, прав человека, гендерного равенства – это современное оружие и рычаги давления на страны постсоветского пространства. Украина повелась – получила войну и нищету для своего народа. Наш Президент выстоял – под сумасшедшим давлением, под угрозой смерти. Я благодарна ему за мир на нашей земле. Мы хорошо живем, а сплотившись, будем жить еще лучше. И только хорошими делами прославим нашу страну.