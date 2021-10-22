Юлия Артюх: «Смертная казнь. У меня на этот счёт позиция однозначная – отменять нельзя»

Новости Беларуси. Женский взгляд на предстоящий референдум, о принятии новой Конституции, а также острые вопросы семьи и смертной казни. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика «Негладко».

Юлия Артюх:

Год был насыщен значимыми общественно-политическими событиями. Наиболее важные – VI Всебелорусское народное собрание, формирование Конституционной комиссии и внесении изменений в Основной закон страны. Над Конституцией работа ведется уже более полугода. До 7 ноября должен быть представлен текст с итоговыми изменениями для публичного обсуждения. А в феврале 2022 года состоится референдум, на котором, возможно, будет принята новая Конституция. Все изменения продиктованы временем и прошлогодними событиями в стране. Однако есть и те, которые в условиях навязывания нетрадиционных отношений вызревали годами. Например, предлагается закрепить норму, что семья – это союз женщины и мужчины. Да, настало время, когда именно в Основном законе страны должно быть прописано, что такое семья, откинув раз и навсегда внедряемые представления извращенным коллективным Западом. Еще один вопрос, который предлагается обсудить всей страной – смертная казнь. У меня на этот счет позиция однозначная – отменять нельзя.

Юлия Артюх:

Эта мера наказания стала козырем в руках прозападных недореволюционеров. В нужный момент они не упускают возможности обвинить белорусское законодательство в негуманности. Лукашенко об отмене смертной казни: девчонку на куски порубили и в ванну бросили. Когда вы на это все посмотрите, поймете. Читайте здесь. Но простите за грубость, защитники прав и свобод. Вы хоть раз попытались загуглить, как там, в международной практике? Я уже не говорю о походах в библиотеку. Сверхдержава, промывающая вам мозги, кажется, забыла упомянуть, что в некоторых штатах исправно казнит своих американских преступников. Смертная казнь официально закреплена в 28 штатах, только в 2020 году в исполнение привели 17 приговоров. Так что не надо рассказывать нам про человечность. Особенно сейчас, когда некоторые индивиды возомнили себя вершителями судеб и готовы забирать жизнь мирных белорусов, добросовестных служащих госаппарата и силовиков. Наш народ сам решит, какие меры принимать в отношении крайне радикальных преступников и каким будет белорусский закон.