Юлия Артюх: они призывали останавливать производства, в том числе опасные, остановка которых могла привести к катастрофе

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх:
1 мая страна будет отмечать Праздник труда, который за столетия претерпел трансформацию из Дня солидарности трудящихся в Праздник Весны и Труда.
Однако, что точно неизменно, это лозунг события: «Мир! Труд! Май!» И он как никогда актуален. Заметьте, на первом месте – мир. Это важный запрос в нашем обществе на протяжении всей истории.
Юлия Артюх: «Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?»
Юлия Артюх:
Мир – это то, что наш Президент сохраняет 26 лет в нашей стране. И то, что летом 2020 года попытались откровенно, нагло и бесцеремонно нарушить.
Труд. Говорят, труд сделал из обезьяны человека, а среди змагаров, как мы знаем, хватает бездельников. Однако они считают, что могут диктовать условия нашим адекватным трудящимся людям. Те, кто тяжелее ручки и телефона в руках ничего не держал.
Юлия Артюх:
Помните, как беглые революционеры призывали к забастовкам работников наших предприятий? А сами находились в уютных квартирах, пригретые зарубежными грантами. Призывали не выходить на работу, не выполнять должностные обязанности, останавливать производства, в том числе опасные, остановка которых могла привести к техногенной катастрофе и унести жизни многих людей.
Юлия Артюх:
Они создавали псевдофонды, обещали поддержать материально, а по факту плевать хотели на протестующих и их семьи. В ответ на претензии тех, кто поддался призывам к забастовке, отвечали цинично и коротко: вы взрослые люди и за свои решения ответственность несете сами. Вот как.
Юлия Артюх: «Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия»
Юлия Артюх:
А к власти-то привести должны были именно их. Ценой ваших страданий, ценой вашей голодовки, вашей жизни. Что-то никто из беглых не спешил жертвовать собой ради ваших интересов.
Юлия Артюх:
А как красиво рисовали картинки светлого будущего. Только выходит – без вас? Кричали: «Верым, можам, пераможам». Расшифрую: верим в вашу глупость, что вы сможете ради них, неизвестных вам людей, не сделавших для вас ничего, но путем ваших страданий прийти к власти.
Да, на эти провокации в основном повелись такие же халявщики, как и сами предводители. Но были и просто слишком наивные люди. Только предводители теперь в Европе, а последователи – в созвучном нелитературно называющемся месте.
Юлия Артюх:
Май. Прекрасный месяц обновления природы. Он очень подходит для наведения порядка в головах тех, у кого еще осталась способность мыслить и анализировать. Перезагрузка. Давайте уже жить дружно.
Юлия Артюх:
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.