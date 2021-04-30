Юлия Артюх: они призывали останавливать производства, в том числе опасные, остановка которых могла привести к катастрофе

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх:

1 мая страна будет отмечать Праздник труда, который за столетия претерпел трансформацию из Дня солидарности трудящихся в Праздник Весны и Труда.

Однако, что точно неизменно, это лозунг события: «Мир! Труд! Май!» И он как никогда актуален. Заметьте, на первом месте – мир. Это важный запрос в нашем обществе на протяжении всей истории.

Юлия Артюх: «Теракты, убийства, мятежи – так светлое ли будущее готовили для невероятных белорусов их оппозиционные лидеры?»

Юлия Артюх:

Мир – это то, что наш Президент сохраняет 26 лет в нашей стране. И то, что летом 2020 года попытались откровенно, нагло и бесцеремонно нарушить.

Труд. Говорят, труд сделал из обезьяны человека, а среди змагаров, как мы знаем, хватает бездельников. Однако они считают, что могут диктовать условия нашим адекватным трудящимся людям. Те, кто тяжелее ручки и телефона в руках ничего не держал.