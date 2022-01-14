Юлия Артюх: «Новой Конституцией мы обезоружим коллективный Запад в проводимой им гибридной войне против нас»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Конституция – фундамент, на котором выстаиваются остальные законы страны. И чем прочнее этот фундамент, тем крепче и увереннее будет наше общество. Референдум по поправкам в Конституцию – это новый виток в истории суверенной Беларуси. Белорусское общество заявило о готовности больше участвовать в политической жизни страны. И власти услышали. Обозначив, что поправки в Конституцию сделают ее более демократичной. Но это не только про свободы, но и про обязанности. Гражданская позиция тогда активная, когда работает не только на принципах потребления, но и отдачи, и ответственности. И это как раз является одним из основополагающих моментов. Из событий 2020 года сделаны выводы, и поправки в Конституцию актуальны. Они продиктованы временем, направлены на укрепление и защиту нашего белорусского народа от проникновения западной демократии, построенной на чуждых нам принципах и идеях. И надо отметить, что в Европе похоть хорошо научились прописывать в законах, тем самым снимая ответственность. Можно считать, новой Конституцией мы обезоружим коллективный Запад в проводимой им гибридной войне против нас. Уверенность в счастливом будущем, в здоровом обществе для наших детей – вот что будет решаться на референдуме. Важность события понимают все белорусы.

И тем не менее у белорусов есть вопросы. И коль идет всенародное обсуждение. Давайте обсудим. Одна из наиболее обсуждаемых статей – статья 32 «Брак как союз женщины и мужчины». Общественники настаивают на дополнении «по рождению», другие же отмечают, что есть случаи, когда смена пола необходима по медицинским показаниям. Я поинтересовалась, действительно есть особенные дети, которых в народе называют гермафродитами. Наверняка вы тоже слышали этот термин. И им правда могут провести операцию по смене пола. Но насколько я смогла выяснить, таких случаев крайне мало. Тогда, получается, мы отталкиваемся от меньшинства? Хотя под такую формулировку можно завуалировать и другое. А ведь момент традиционного уклада семьи основополагающий, на который очень стоит сделать упор ввиду западной ЛГБТ-пропаганды. Так надо ли прописать по рождению, а остальное урегулировать иными нормами, документами или есть еще выход?

Статья 8 вызывает на общественных обсуждениях не меньше реакции. Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Но мы же можем не согласиться с принципами, которые диктует международное право, и что тогда? Ведь международное право может изменяться в угоду тем, кто в данном случае выступает против нас. Сможем ли мы защитить свои национальные интересы при такой формулировке в Конституции?

И еще одна статья, которая не дает покоя людям, имеющим хороший жизненный опыт. Статья 81 «Президент избирается сроком на пять лет». Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков. А если курс, проводимый избранным Президентом, народу будет по душе? Что тогда? Мы сами себя ограничиваем и лишаем выбора? В общем, пока есть вопросы. И чем больше людей погружается в разбор поправок к Конституции, тем больше их возникает. Для этого и существуют диалоговые площадки и всенародное обсуждение. И до конца февраля у нас есть время еще раз взвесить все за и против.