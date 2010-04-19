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Юбилейные медали к 65-летию Победы вручают в канун праздника белорусским ветеранам

19 апреля 2010 13:53
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Более 700 медалей торжественно вручили сегодня в Могилёве.

Среди награждённых – фронтовики, блокадники Ленинграда, инвалиды и узники концлагерей. Многим уже далеко за 80, поэтому пожилых людей на церемонию сопровождали дети и внуки. Тем, кто не смог по состоянию здоровья получить юбилейную медаль, их вручат в ближайшие дни на дому.

Любовь Степанова, ветеран ВОВ:
Спасибо большое , что вы нас не забываете. Знаете, как плакать хочется. Так вспоминаешь каждый день, но а медаль эта — это уважение к нам.

Матрёна Филипченко, ветеран ВОВ:
Это уже третья медаль. Я очень довольна, радостно. Спасибо что помогаете.

# общество

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