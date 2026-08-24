Юбилейную медаль к 30-летию ВНС учредили в Беларуси

В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно указу Президента, утверждено положение о юбилейной медали, описание и образец удостоверения к ней.

Фото: Пул Первого

Награду будут вручать делегатам ВНС и тем, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси.

В 2026 году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграло решающую роль в судьбе страны.

И сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле.