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Юбилейная 10-я правительственная премия за достижения в области качества вручена во Дворце Республики

17 декабря 2008 19:34
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Среди лучших в этом году сразу девять предприятий Беларуси. Причем два из них представляют столицу. Впервые сегодня отмечена и роль руководителей, чьи предприятия за эти десять лет неоднократно становились победителями.

Качество продукции сегодня, в условиях нестабильности на финансовых рынках, приобретает звучание  особое. Это даже не просто  имидж отдельно взятого предприятия и возможность выжить в современном мире, а престиж, пожалуй, всей страны на международной арене.    

Эта премия «Качества» - юбилейная, десятая. Поэтому и на выставке, где всю продукцию можно было пощупать и даже протестировать – только самые сильные предприятия-победители за всю историю премии.

То, что качество продукции напрямую связано и с рынками сбыта – хорошо понимают на белорусских предприятиях.  Не потерять их, а воспользовавшись кризисом в мире, наоборот - даже занять свободные ниши - неоднократно звучало и из уст Главы государства. Сегодня качество белорусской продукции – показатель стратегический, наши товары  ценятся на внешних рынках, как раз   за достойное качество. Это, как своеобразный такой собирательный брэнд Беларуси, который для потребителя состоит из ряда белорусских предприятий.

Конкурс – хорошая возможность себя проявить, поэтому-то и борьба за  главную премию Правительства в области качества –  серьезная ежегодно. В этот раз сразу девять предприятий – лучшие, каждый в своей номинации. И приятно, дважды отмечена и столица.

В этом году, впервые,  конкурсом  отмечен и, так называемый, человеческий фактор, ведь качество сегодня делают люди. С нагрудными знаками - «Лидер качества»  из дворца Республики  вышли и семь руководителей,  предприятия которых уже неоднократно за 10-летие конкурса выходили в лидеры.

# общество

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