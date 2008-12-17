Юбилейная 10-я правительственная премия за достижения в области качества вручена во Дворце Республики

Среди лучших в этом году сразу девять предприятий Беларуси. Причем два из них представляют столицу. Впервые сегодня отмечена и роль руководителей, чьи предприятия за эти десять лет неоднократно становились победителями.

Качество продукции сегодня, в условиях нестабильности на финансовых рынках, приобретает звучание особое. Это даже не просто имидж отдельно взятого предприятия и возможность выжить в современном мире, а престиж, пожалуй, всей страны на международной арене.

Эта премия «Качества» - юбилейная, десятая. Поэтому и на выставке, где всю продукцию можно было пощупать и даже протестировать – только самые сильные предприятия-победители за всю историю премии.

То, что качество продукции напрямую связано и с рынками сбыта – хорошо понимают на белорусских предприятиях. Не потерять их, а воспользовавшись кризисом в мире, наоборот - даже занять свободные ниши - неоднократно звучало и из уст Главы государства. Сегодня качество белорусской продукции – показатель стратегический, наши товары ценятся на внешних рынках, как раз за достойное качество. Это, как своеобразный такой собирательный брэнд Беларуси, который для потребителя состоит из ряда белорусских предприятий.

Конкурс – хорошая возможность себя проявить, поэтому-то и борьба за главную премию Правительства в области качества – серьезная ежегодно. В этот раз сразу девять предприятий – лучшие, каждый в своей номинации. И приятно, дважды отмечена и столица.

В этом году, впервые, конкурсом отмечен и, так называемый, человеческий фактор, ведь качество сегодня делают люди. С нагрудными знаками - «Лидер качества» из дворца Республики вышли и семь руководителей, предприятия которых уже неоднократно за 10-летие конкурса выходили в лидеры.

