Юбилей в эти дни отмечает спортивная команда внутренних войск

40 лет назад на базе спортивной роты войсковой части 3214 появилась спортивная команда внутренних войск.

За 40 лет здесь подготовлено 17 заслуженных мастеров спорта и 31 мастер спорта международного класса. Но самый высокий результат команда показала к своему юбилею: на прошедших Олимпийских играх в Пекине спортсмены в погонах принесли в копилку белорусской сборной 13 медалей.

О том, чтобы стать профессиональной спортсменкой, в детстве она и не помышляла - не женское это дело. Однако случилось - стала. Ироничная барышня судьба даже спортивный снаряд ей подобрала– не женский. И все же справилась. Первую, долгожданную медаль Олимпийских игр в Пекине в белорусскую копилку положила именно она.

Бронзовый призер Пекинской Олимпиады скромная и женственная тяжелоатлета Анастасия Новикова честь родины защищает не только на спортивной арене. Продолжая бросать вызов сильной половине человечества, сегодня она - инструктор по спорту второй категории спортивной команды внутренних войск. Теперь у Насти две формы: спортивная и военная… в лейтенантских погонах.

Среди призеров летних Олимпийских игр в Пекине еще 12 атлетов, как и Настя, носят погоны. На их счету 15 из 19 завоеванных медалей. Причем абсолютный рекорд в военно-олимпийском медальном зачете у спортивной команды внутренних войск МВД Беларуси – четыре золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

Спортивная команда внутренних войск создана в 1969 году на базе спортивной роты войсковой части 3214. За 40 лет здесь подготовлено 17 заслуженных мастеров спорта и 31 мастер спорта международного класса. Мастерство и результативность - основные критерии при подборе кадров.

В команду зачисляют лишь тех спортсменов, которые смогут показать высокие результаты на международной спортивной арене. В негласном военно-спортивном уставе этих людей золотом выбито: службе и спорту – Олимпийские высоты!

