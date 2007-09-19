Юбилей первого минского троллейбуса

55 лет назад 19 сентября 1952 года был открыт маршрут №1. Протяженность линии на тот момент была чуть более 6 километров. Машины ходили от вокзала до площади Победы.

О троллейбусе говорят как современном транспорте, но его история богата и разнообразна. Первый троллейбус был пущен в 1882 году по маршруту "Берлин-Шпандау". Спустя год после открытия трамвайного движения. Это был открытый вагон с токосъемной тележкой. Отсюда и название, от английского слова "троллей", что означает роликовый токоприемник. Первый троллейбусный маршрут в белорусской столице открылся 19 сентября 1952 года. Его протяженность составила чуть более шести километров. От вокзала до Круглой площади.

В день открытия первой линии в рейс вышли шесть машин. За сутки они перевезли более 6 тысяч пассажиров. Одну из них вел Алексей Михайлович Соколов. Первую поездку он отчетливо помнит и сейчас, спустя пятьдесят лет. В профессию водителя Алексея Михайловича привела жена. Это она предложила поехать ему на курсы в Ленинград. Из ста пятидесяти претендентов отобрали двадцать самых достойных. Кстати, открывать первый маршрут Алексею Михайловичу тоже доверили неслучайно. 18 сентября на его троллейбусе прокатились партийные работники, приехавшие на семинар в Минск. Высоким чинам поездка понравилась.

Потом были еще маршруты. Самый запоминающийся, говорит Алексей Михайлович - третий. В район - автозавода. После него водитель получил премию и ключи от новой квартиры. Всю свою он отработал на транспорте. Но по первому троллейбусу скучает и сейчас. Судьбы машины и человека удивительно похожи. Они оба не замечают возраста и по-прежнему готовы отдавать себя людям.

9 миллионов пассажиров и более миллиона километров пробега. Таковы заслуги первого столичного троллейбуса. Даже на пенсии ему не живется спокойно. Совсем недавно вернулся со съемочной площадки. Ветеран сменил место жительства. Теперь после расформирования троллейбусного депо №1 он квартируется в депо №2. Другой стала и его окраска. Вместо сине-желтой - красно-белая. Это тоже особенность.

Сейчас в городе работает более 700 троллейбусов. За сутки они выполняют 15 тысяч рейсов. Однако о первом троллейбусе не забывают. Минские транспортники мечтают, что когда-нибудь он станет одним из самых почетных экспонатов в музее городского транспорта, который пока еще не создан. А хотелось бы.

