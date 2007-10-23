Юбилей кошмара "Норд-Ост"

Ровно 5 лет назад террористы захватили здание театрального центра на Дубровке в Москве.

23 октября 2002 года террористы захватили здание театрального центра в Москве. С того времени название мюзикла шедшего там в тот день "Норд-Ост" стало нарицательным. Три дня более 900 заложников провели в здании на Дубровке - не зная, выйдут ли они оттуда живыми. Тогда в результате действий террористов и неизвестного газа, примененного спецслужбами России при штурме, погибли 130 человек. Среди пострадавших оказались и шесть белорусов. Одна наша соотечественница погибла.

Свои билеты на мюзикл "Норд-Ост" семья Савицких хранит до сих пор. Как счастливые билеты в новую жизнь. Им повезло. Те, кто как и они во время захвата оказались в бельэтаже, в большинстве своём погибли. 5 лет прошло. А при словах Норд-Ост реакция всё та же. Слёзы.

Состав газа, использовавшегося спецслужбами во время операции по освобождению заложников на Дубровке - по прежнему одна из главных загадок того теракта. Газ, от которого скончалось большинство заложников и последствия воздействия которого до сих пор лечит семья Савицких. Спустя 5 лет следствие так и не смогло ответить на десятки вопросов. Впрочем, срок этого следствия по ходатайствам защиты продлевали несколько раз. Но 1 июня этого года московская прокуратура его все-таки приостановила. Официальная причина: неустановление места нахождения обвиняемого. 5 лет правоохранители искали ответственных за 130 смертей. Так и не нашли.

Жертвы теракта дошли с жалобой до Страсбургского суда. Российская Федерация ответила на вопросы европейцев. Теперь защита жертв Норд-Оста хочет возбудить уголовные дела против тех чиновников, которые составляли меморандум для Европейского суда по правам человека. По мнению адвокатов, он содержит множество фальсификаций. Чиновники якобы уменьшили количество погибших от газа в московских больницах и значительно преувеличили количество взрывчатки, пронесённой террористами в здание театрального центра.

В 2005 году аналитический центр "Экоом" попросил белорусов оценить уровень противодействия терроризму у нас в стране. Более 33 % респондентов назвали его высоким, почти 37- средним, 21% опрошенных заявили, что вообще об этом не задумывались. В то же время большинство последних соцопросов в России показали, почти половина её жителей серьёзно опасаются терактов.