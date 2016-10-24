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Юбилей Ивана Муравейко: знаменитому детскому писателю из Любани исполнилось 95 лет

24 октября 2016 15:03
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Новости Беларуси. Он встретил победу в Берлине, 

расписался на стене рейхстага, оставив легендарное «Иван из Беларуси»,

и после свою жизнь посвятил литературе и журналистике. 

Старший детский писатель Беларуси Иван Андреевич Муравейко на днях отметил 95-летие. 

Поздравить почетного члена Союза писателей Республики Беларусь, лауреата первой премии имени Василя Витки, обладатель медали Франциска Скорины приехали известные деятели Минщины, знаменитые журналисты и литературоведы. Юбиляра, как и полагается, приветствовали стоя и бурными аплодисментами. Ну а сам писатель и журналист признался: свой 95 день рождения встречает бодро и в приподнятом настроении.

Иван Муравейко, поэт, писатель, журналист:
95 гадоў… Я не адчуваю гэтай старасці. Не хлушу, а праўду гавару: я адчуваю сябе маладым. Я ўвесь час працую. 95 гадоў, але я увесь час пішу. У мяне за апошнія 15 гадоў вышла 10 кніг.

Поздравления в адрес почетного гражданина Любани звучали со сцены непрерывно. За 80 лет творческой работы Иван Муравейко своим метким словом покорил тысячи читателей. 

Несколько поколений детей воспитано на книгах выдающийся мастера пера. 

В свой юбилей Иван Андреевич поделился дальнейшими творческими планами и рассказал, над чем работает сегодня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Муравейко:
На стале ў мяне цяпер кніга для дзяцей гатовая, новая.

І працую над вялікай кнігай «Бяссмертныя», дзе дзеючымі асобамі будуць Сталін, Рузвельт, Чэрчыль і Гітлер.

Першая частка ўжо напісана. Гэта парад савецкіх войск 7 лістапада 1941 года.

# общество # Юбилеи # Иван Муравейко

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