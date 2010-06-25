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Юбилей Грюнвальдской битвы отмечают в Новогрудке

25 июня 2010 06:48
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600 лет назад белорусские и литовские полки собрались здесь на самую значительную битву Средневековья.Славную дату решили отметить как и несколько столетий назад – рыцарским фестивалем. На ристалище, у стен средневековой цитадели, в бою сойдутся конные и пешие воины из десятка стран. А вокруг замковой горы расположится настоящий старинный город с рынком и ремесленными мастерскими. По традиции завершит фестиваль штурм Новогрудского замка крестоносцами.
# общество

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