Юбилей брестских пограничников

65 лет назад была организована Брестская Краснознаменная пограничная группа

1 мая 1944 года из личного состава Забайкальского пограничного округа был сформирован 86 отдельный отряд. Ему предписывалось охранять западную границу СССР в районе Бреста. По случаю юбилея сегодня ветераны и нынешние блюстители рубежей границ встретились вместе. Торжественным маршем прошли по главным улицам областного центра.

Затем возложили венки к памятникам мемориального комплекса «Героям – стражам границ».

- Сейчас задачи молодых воинов, пограничников, офицеров…. Стоят задачи более сложные, тем более что раньше был один принцип, а сегодня на более высоком уровне выполняют вот эти все задачи, - поделился ветеран пограничной службы Вячеслав Лопатин.

- Брестская пограничная группа является знаковой и в органах пограничных групп. Здесь был сформирован костяк, и сегодня она на передовых позициях. И, самое главное, охраняет рубежи с ЕС и показывает, что граница не разделяет нас, а объединяет нас. И мы видим это по последним событиям, - рассказал Председатель Государственного пограничного комитета республики Игорь Рачковский.