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"Ёлочка, зажгись!"

27 декабря 2006 09:32
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27 декабря во Дворце Республики главная елка страны зажжет свои огни.На праздник приглашены более 2.000 детей из всех регионов Беларуси. Среди них  дети-сироты, семьи беженцев, а также победители международных, республиканских и региональных олимпиад.
По традиции во Дворец Республики сегодня приедет и глава государства. В программе  праздника - сказочное шоу,  концерт музыкальных коллективов страны и подарки от имени Президента Беларуси. Отметим, что главная елка страны проходит в рамках новогодней благотворительной акции "Наши дети". Ребята же, которые не смогут попасть на представление в Минск, в эти дни примут участие в новогодних благотворительных праздниках в областных центрах с участием губернаторов.
# общество

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