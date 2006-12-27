"Ёлочка, зажгись!"

27 декабря во Дворце Республики главная елка страны зажжет свои огни.На праздник приглашены более 2.000 детей из всех регионов Беларуси. Среди них дети-сироты, семьи беженцев, а также победители международных, республиканских и региональных олимпиад.

По традиции во Дворец Республики сегодня приедет и глава государства. В программе праздника - сказочное шоу, концерт музыкальных коллективов страны и подарки от имени Президента Беларуси. Отметим, что главная елка страны проходит в рамках новогодней благотворительной акции "Наши дети". Ребята же, которые не смогут попасть на представление в Минск, в эти дни примут участие в новогодних благотворительных праздниках в областных центрах с участием губернаторов.