Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея

Новости Беларуси. Центральный городской парк в Гродно превратился в сказочный лес и засиял тысячами огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там зажгли аллею креативных новогодних елок. Праздничные инсталляции своими руками сделали работники полусотни предприятий и организаций. Главное условие конкурса, чтобы дизайнерская елка отражала специфику их деятельности или производства.

В парке появилась самая безопасная ель – с огнетушителями и пожарными извещателями, а также дерево из стекла. На ветвях других можно обнаружить строительные блоки, открытки, книжные фолианты и даже колбасы. А внутри одной из елей разместили банкомат. Каждая организация красочно и музыкально презентовала свое изделие.

Галина Морозик, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения Ленинского района Гродно:

Мы представляем Центр социального обслуживания Ленинского района. И наша елочка представляет, символизирует девять отделений нашего центра. Каждая рукавичка говорит о том, чем занимается наш центр. Только вместе мы едины.

С дочкой – показать, как елка зажигается, настроение праздничное создать. Очень интересно. Компании молодцы, все заводы подготовились. Прям очень интересно смотреть, наблюдать.

Мне здесь очень нравится. Хочу, чтобы люди во всем мире были жизнерадостными и наслаждались Новым годом. А еще, чтобы забыли все свои тревоги, ни о чем не переживали. Я всем желаю счастливого Нового года и веселого Рождества.