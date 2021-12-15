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Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея

15 декабря 2021 06:14
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Новости Беларуси. Центральный городской парк в Гродно превратился в сказочный лес и засиял тысячами огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там зажгли аллею креативных новогодних елок. Праздничные инсталляции своими руками сделали работники полусотни предприятий и организаций. Главное условие конкурса, чтобы дизайнерская елка отражала специфику их деятельности или производства.  

Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея-1

В парке появилась самая безопасная ель – с огнетушителями и пожарными извещателями, а также дерево из стекла. На ветвях других можно обнаружить строительные блоки, открытки, книжные фолианты и даже колбасы. А внутри одной из елей разместили банкомат. Каждая организация красочно и музыкально презентовала свое изделие.  

Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея-4

Галина Морозик, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Центра социального обслуживания населения Ленинского района Гродно:  
Мы представляем Центр социального обслуживания Ленинского района. И наша елочка представляет, символизирует девять отделений нашего центра. Каждая рукавичка говорит о том, чем занимается наш центр. Только вместе мы едины.  

Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея-7

С дочкой – показать, как елка зажигается, настроение праздничное создать. Очень интересно. Компании молодцы, все заводы подготовились. Прям очень интересно смотреть, наблюдать.  

Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея-10

Мне здесь очень нравится. Хочу, чтобы люди во всем мире были жизнерадостными и наслаждались Новым годом. А еще, чтобы забыли все свои тревоги, ни о чем не переживали. Я всем желаю счастливого Нового года и веселого Рождества.  

Ёлки с огнетушителями и банкоматом. В Гродно появилась необычная новогодняя аллея-13

Волшебным в Гродно станет и вечер накануне выходных. В пятницу, 17 декабря, по улицам областного центра проедет Дед Мороз со Снегурочкой в сияющем новогоднем кортеже. На чем именно будут ехать сказочные персонажи, организаторы держат в секрете, но обещают, что такого гродненцы еще не видели. Продолжится праздник ежегодным шествием десятков новогодних персонажей.  

# Новый год # общество # Галина Морозик # Фотофакт

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