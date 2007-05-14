Язык интеллекта стирает границы государств

В Гомеле завершился накануне первый Юношеский Чемпионат Европы по игре "Что? Где? Когда?".

20 команд из шести стран бывшего советского союза определили победителей в трёх видах программы: спортивное "Что? Где? Когда?", спортивный "Брэйн ринг" и "Эрудит-квартет".

"Бригада", а именно так называется витебская команда, не просто первая, а первая дважды. На счету ребят два чемпионских титула. Они были сильнее в спортивном "Брэйн ринге" и "Эрудит-квартете". Победителями стали Россияне. Команда "Канделябр" увезла "золото" турнира в Нижний Новгород.



Чемпионат Европы вырос из Кубка Европы, который на протяжении последних трёх лет проходил в Гомеле. Идейным вдохновителем турнира является Леонид Климович. За свою работу в минувшем году он был отмечен Международной ассоциацией клубов "Что? Где? Когда" "Хрустальной совой" в номинации "Человек года".



А в Витебске завершился второй межвузовский фестиваль "Студенческая аграрная весна-2007". Его участники защищали честь своих колледжей и академий на спортивных и концертных площадках, а также в учебных кабинетах. Главным событием фэста стало принятие трёх новых ссузов - Городокского, Лепельского и Климовичского - в зооветеринарную ассоциацию. Она призвана объединить в малых городах образовательные и научные центры для более эффективного влияния на развитие агропромышленного комплекса страны.



Такая ассоциация создана впервые не только в аграрном образовании, но и во всей системе высшего образования Республики Беларусь, отметил ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Антон Ятусевич. На базе этой ассоциации отрабатывается модель интеграции высшего и средне-специального образования. И основная задача - скоординировать подготовку специалистов с высшим и средним образованием для нужд агропромышленного комплекса.