Явка минчан на досрочное голосование по итогам двух дней составила почти 14%

В Беларуси продолжается избирательная кампания. Сегодня, 22 февраля, третий день досрочного голосования на выборах депутатов в Палату представителей и местные Советы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отмечается достаточно высокая активность избирателей. По итогам двух дней явка граждан в столице составила почти 14 %. В ближайшее время Центризбирком озвучит информацию по итогам третьего дня. Так, на участке № 532 в списки избирателей внесены почти 1 900 человек. Досрочно доверили свой голос свыше 200 избирателей. Здесь также созданы все условия для участия в выборах граждан с ограниченными возможностями. В том числе и инвалидов по зрению. Предусмотрены специальный столик, лупа и трафареты. На участке организуют и голосование на дому. Уже поступило 17 заявок.

Эдуард Летов: Учитывая, что я пенсионер, и в основной день, в общем-то, и надо голосовать, но как правило в этот бывает много людей, сегодня значительно меньше, поэтому я выбрал сегодняшний день.

Наталья Мичулис, наблюдатель:

Голосование проходит очень спокойно. В такой торжественной обстановке люди приходят мотивированные, они понимают, для чего они сюда пришли, знают, за кого будут голосовать. Весь процесс избирательный проходит в соответствии с требованиями избирательного кодекса Республики Беларусь. Никаких нарушений тут не было.

Всего в Минске образовано почти 700 избирательных участков. Досрочное голосование продлится до 24 февраля. Участки будут открыты с 12 до 19 часов без перерыва на обед. В основной день – 25 февраля – голоса можно будет доверить с 8:00 до 20:00.