Ящур продолжает атаковать Великобританию

Очередная - третья - вспышка опасной болезни зафиксирован в южном графстве Суррей.

Здесь из-за распространения вируса были уничтожены свыше 50 голов скота.

Тем временем сегодня же правительство Великобритании ослабило установленные прежде ограничения на перевоз скота в пределах страны. Это сделано для того, чтобы дать возможность соответствующим службам вывозить на забой животных с подозрением на ящур.



Британская полиция нашла человека, возможно, виновного во вспышке вируса ящура. Подозреваемый - лаборант компании по производству вакцины против заболеваний скота. У него обнаружены многочисленные контейнеры для транспортировки образцов вируса. Инспекторы считают, что лаборант мог вылить эти образцы в ручей, который протекает рядом с двумя фермами, где был обнаружен опасный вирус.