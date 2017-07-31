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Ящерицу-бананоеда, обитающую только в Новой Каледонии, вырастили в Гродненском зоопарке

31 июля 2017 05:44
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Новости Беларуси. Редкую ящерицу вырастили в Гродненском зоопарке. Реснитчатых бананоедов в мире – единицы. Они существуют лишь в Новой Каледонии – острове в Тихом океане и встречаются практически только в частных коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 1994 года вид считался вымершим. Поэтому сегодня вывоз рептилии с острова запрещен. Вырастить в неволе этот вид сложно, но работникам Гродненского зоопарка удалось. Реснитчатые бананоеды не зря получили такое название. Они любят есть бананы, а на глазах у них шипы, похожие на ресницы.

Ящерицу-бананоеда, обитающую только в Новой Каледонии, вырастили в Гродненском зоопарке-1

Лилия Бильдя, зоотехник Гродненского зоопарка:
Бананоед у нас появился в двухнедельном возрасте – это очень нежный возраст. Очень большой идет отход в этот период, но у нас пока получается. Нам легко это удается потому, что у нас есть своя кормовая база.

Сегодня ящерице уже около месяца. Как только бананоед подрастет, его выставят на обозрение для посетителей.

# общество # Животные

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