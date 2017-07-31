Ящерицу-бананоеда, обитающую только в Новой Каледонии, вырастили в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. Редкую ящерицу вырастили в Гродненском зоопарке. Реснитчатых бананоедов в мире – единицы. Они существуют лишь в Новой Каледонии – острове в Тихом океане и встречаются практически только в частных коллекциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 1994 года вид считался вымершим. Поэтому сегодня вывоз рептилии с острова запрещен. Вырастить в неволе этот вид сложно, но работникам Гродненского зоопарка удалось. Реснитчатые бананоеды не зря получили такое название. Они любят есть бананы, а на глазах у них шипы, похожие на ресницы.