Ярмарка народных мастеров «Казюки» в Гродно собрала свыше 200 ремесленников из Беларуси, Польши, Литвы и Украины

Середина рабочего дня, а на главной улице города не развернуться. Оно и понятно. Ведь здесь сегодня главное не деньги, а атмосфера праздника.

«Казюки» – ярмарка народных мастеров в Гродно проходит уже в 10 раз. К юбилею каждый готовится по-своему.

Михаил Михайлович – бондарь потомственный, работает еще по дедовским чертежам. По национальности хоть и поляк, но в Беларуси чувствует себя как дома. Главный труд его жизни – деревянные бочонки от соседских ничем и не отличаются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Кукса, бондарь:

Профессиональная деятельность, которой мы занимаемся и в Польше, и в России, на Украине, и в Беларуси. Они нас не разъединяют, они наоборот сближают нас.

На главной весенней ярмарке любые границы стираются. Белорусы здесь пробуют литовский хлеб, а украинские блины запивают польским пивом. Всего праздник собрал более 200 участников.

За моей спиной настоящая географическая карта. Где же еще вы сможете увидеть белорусские скатерти, литовскую керамику, украинскую похлебку – и все это под польскую музыку.

Жительница Гродно:

Во все вложена человеческая душа. Вы вот возьмите в руку – и сразу все почувствуете. И не нужно будет вам ничего говорить.

Бойко торговать на «Казюках» – традиция старинная. С XVII века Святой Казимир, покровитель ремесленников, собирает в одном месте самых талантливых народных умельцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Семашко, председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»:

Это еще один праздник, который показывает добрососедство между странами. В яндзыке польском – это едночы людзи. Праздник знаменателен тем, что с каждым годом совершенствуется все.

Гулять и торговать до позднего вечера здесь будут и завтра, и в следующем году. Ведь хороший праздник никогда не заканчивается.