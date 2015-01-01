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Ярко, весело и незабываемо Беларусь встретила Новый 2015 год

01 января 2015 13:52
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Новости Беларуси. Ярко, весело и незабываемо Беларусь встретила новый 2015 год. Пышными фейерверками, поздравлениями и гуляньями отметили приход  года  Козы миллионы соотечественников. В новогоднюю ночь на улицы городов вышли более 350 тысяч белорусов. Минск превратился в одну большую праздничную площадку. Тысячи столичных жителей встретили этот самый любимый и массовый праздник на улицах города.

Минчане:
— Желаю здоровья. Все, всем, всем, потому что это надо и молодым, и людям уже в возрасте. Не забывайте своих родственников. Чувствовать это счастье. 

Главные сюрпризы традиционно — у стелы «Минск–город-герой», на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Здесь, к слову, можно было встретить  и гостей из Китая, Украины, России, Германии и даже из далекого и жаркого Судана.

Кульминацией же праздника традиционно стал красочный фейерверк у стелы «Минск -город-герой». Незабываемое шоу из более чем тысячи разноцветных огней  раскрасили ночное небо.

Год гостеприимства провожали и встречали Год молодежи традиционно музыкально-развлекательным шоу. Музыка не стихала до самого рассвета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

По традиции за несколько минут до наступления Нового года всех белорусов с наступающим 2015 поздравил Президент. В новогоднем обращении Александр Лукашенко пожелал соотечественникам мира, счастья, здоровья и процветания.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В новогоднюю ночь я хочу поздравить наших родителей и всех ветеранов, поблагодарить их за всё, что они сделали для страны. Наших удивительных женщин, которые, поровну разделяя с мужчинами груз трудов и забот, остаются нежными  и  прекрасными. Наших детей, так искренне верящих нам, детей, которых мы обязательно должны вывести на верную  дорогу  жизни. И всех нас, кто своими умелыми руками и мастерством, талантом и силой научного озарения, стойкостью и мужеством вносит вклад в укрепление и процветание Беларуси.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты # Фотофакт

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