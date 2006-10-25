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Яркий тюнинг машины привлечет внимание сотрудников ГАИ

25 октября 2006 13:58
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Они намерены бороться с водителями, которые нелегально изменяют внешний облик машины: устанавливают спойлеры, антикрылья и так называемые "кенгурятники".

В Минске практически нет организаций,  которые  имеют разрешение на  изменения в конструкции серийных автомобилей. Сотрудники ГАИ также негативно будут реагировать на кузовное художественное творчество, кроме рекламы.

Тем временем, количество авто в Минске перешагнуло полумиллионный рубеж. Количество регистрируемых в столице машин особенно возросло в последние два года. В 2005-ом было зарегистрировано около 30 тысяч  транспортных средств, а за девять месяцев нынешнего года уже - 25. В среднем, ежедневно в столице ставят на учет в ГАИ около 600 машин. Специалисты констатировал, что увеличение числа автомобилей создаёт в городе пробки. Решение проблемы - реконструкция уличной сети и установка автоматизированных систем управления дорожным движением.

# общество

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