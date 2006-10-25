Яркий тюнинг машины привлечет внимание сотрудников ГАИ

Они намерены бороться с водителями, которые нелегально изменяют внешний облик машины: устанавливают спойлеры, антикрылья и так называемые "кенгурятники".

В Минске практически нет организаций, которые имеют разрешение на изменения в конструкции серийных автомобилей. Сотрудники ГАИ также негативно будут реагировать на кузовное художественное творчество, кроме рекламы.

Тем временем, количество авто в Минске перешагнуло полумиллионный рубеж. Количество регистрируемых в столице машин особенно возросло в последние два года. В 2005-ом было зарегистрировано около 30 тысяч транспортных средств, а за девять месяцев нынешнего года уже - 25. В среднем, ежедневно в столице ставят на учет в ГАИ около 600 машин. Специалисты констатировал, что увеличение числа автомобилей создаёт в городе пробки. Решение проблемы - реконструкция уличной сети и установка автоматизированных систем управления дорожным движением.