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Яркий, насыщенный и продуктивный! Телеканал СТВ подводит итоги 2025 года

31 декабря 2025 10:30
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Яркий, насыщенный, продуктивный. Именно таким 2025-й стал для нашей компании. Запускались новые проекты, открывались новые имена и даже появился еще один канал, третий для ЗАО «Столичное телевидение». Новый год – время подводить итоги. И они впечатляют.

Яркий, насыщенный и продуктивный! Телеканал СТВ подводит итоги 2025 года -2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Для нашей компании 2025 год был очень плодотворным. Но в первую очередь это расширение нашего информационного вещания, вообще создание медиа-контента как на телеканале СТВ, так и на телеканале «РТР-Беларусь». В обновленном виде вышло у нас информационное утро. Мы открыли третий телеканал в семействе телекомпании СТВ, это «Спорт ТВ». Появилась новая авторская программа одного из наших ведущих политических обозревателей Алены Сыровой «Суровый взгляд». Я считаю, что очень достойный проект.

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# Александр Осенко # Новый год

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