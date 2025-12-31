Яркий, насыщенный и продуктивный! Телеканал СТВ подводит итоги 2025 года

Яркий, насыщенный, продуктивный. Именно таким 2025-й стал для нашей компании. Запускались новые проекты, открывались новые имена и даже появился еще один канал, третий для ЗАО «Столичное телевидение». Новый год – время подводить итоги. И они впечатляют.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Для нашей компании 2025 год был очень плодотворным. Но в первую очередь это расширение нашего информационного вещания, вообще создание медиа-контента как на телеканале СТВ, так и на телеканале «РТР-Беларусь». В обновленном виде вышло у нас информационное утро. Мы открыли третий телеканал в семействе телекомпании СТВ, это «Спорт ТВ». Появилась новая авторская программа одного из наших ведущих политических обозревателей Алены Сыровой «Суровый взгляд». Я считаю, что очень достойный проект.