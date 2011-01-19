Японская табачная компания подарила белорусской таможне 4 машины

В помощь сотрудникам Пинской, Витебской и Гомельской таможни сегодня отправились 4 автомобиля повышенной проходимости.

Транспортные средства — второй транш безвозмездной помощи от японской табачной компании. Соглашение о сотрудничестве с государственным таможенным комитетом Беларуси было подписано в октябре 2010. Речь идет о помощи более чем на 250 миллионов долларов. До этого японская компания выделила 170 миллионов на улучшение технической оснащенности таможенных подразделений.

К слову, в последнее время наблюдается рост контрабанды табачных изделий через границу нашей республики. За прошлый год таможенники изъяли почти 117 миллионов сигарет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».