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Японская табачная компания подарила белорусской таможне 4 машины

19 января 2011 15:55
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В помощь сотрудникам Пинской, Витебской и Гомельской таможни сегодня отправились 4 автомобиля повышенной проходимости.

Транспортные средства — второй транш безвозмездной помощи от японской табачной компании. Соглашение о сотрудничестве с государственным таможенным комитетом Беларуси было подписано в октябре 2010. Речь идет о помощи более чем на 250 миллионов долларов. До этого японская компания выделила 170 миллионов на улучшение технической оснащенности таможенных подразделений.

К слову, в последнее время наблюдается рост контрабанды табачных изделий через границу нашей республики. За прошлый год таможенники изъяли почти 117 миллионов сигарет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Машины

Фото. Машины

Фото. Машины

# общество # Фотофакт

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