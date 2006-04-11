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Японская сакура, возможно, зацветет и в Минске

11 апреля 2006 08:07
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Предварительная договоренность о передаче саженцев уже существует.Об этом сообщил сегодня представитель профсоюзов Японии - господин Умэхара на встрече с профактивом столицы. Гость возглавляет делегацию профсоюзов Страны восходящего солнца. Она прибыла в Минск 10 апреля с четырехдневным визитом. Поездка проходит в рамках сотрудничества со столичным объединением профсоюзов. За время визита делегация посетит ведущие столичные предприятия, встретится с руководством Федерации профсоюзов Беларуси, а также с представителями Мингорисполкома.
# общество

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