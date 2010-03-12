Японская медсестра мстила коллегам, ломая пациентам ребра

Полиция японской префектуры Хиого в пятницу арестовала молодую медсестру по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - переломе ребер больным, проходившим лечение в стационаре.

По данным обвинения, 26-летняя Хамуро Саори в январе прошлого года сломала ребра шести больным в возрасте от 75 до 99 лет, страдавшим от остеопороза. Обвиняемая полностью признала вину и объяснила свои действия напряженными отношениями с коллегами, раздражавшими ее все больше и больше, пишут «Известия».

«Отношения с коллегами мучили меня», —заявила полиции Хамуро. По данным следствия, медсестра «мстила» коллегам тихо и незаметно. Во время ночных дежурств она дожидалась, пока пожилые больные крепко заснут, подходила к ним и ломала ребра, надавив на грудь несколько раз. Преступные действия были выявлены не сразу. Руководство больницы стало подозревать Хамуро лишь после кончины одной из пациенток, у которой были сломаны 12 ребер.