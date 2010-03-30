Япония просит США больше не бомбить ее острова - это портит ландшафт и убивает рыбу

Япония попросит США отказаться от использования в качестве военных полигонов двух небольших островов, расположенных неподалеку от Окинавы, из-за вреда, который учения американской авиации наносят окружающей среде.

Речь идет о двух необитаемых клочках земли под названиями Торисима и Кумэдзима, которые находятся соответственно в 30 и 100 километрах от побережья Окинавы. Вертолеты и истребители военно-воздушных сил США, которые дислоцируются на базе Футэмма, нередко используют эти острова при проведении учебных стрельб и бомбардировок. Подобная практика привела к серьезным негативным последствиям. В частности, изменился ландшафт островов, а в окружающих водах заметно снизился вылов рыбы. Власти префектуры Окинава ранее уже обращались к руководству военного контингента США с просьбой прекратить учебные стрельбы и бомбардировки, однако получали отказ. Военные мотивировали свою позицию высоким значением этих упражнений для выполнения обязательств США по обеспечению безопасности Японии согласно договору о безопасности между двумя странами.

Аналитики дали положительную оценку решению правительства Японии обратиться к США с просьбой отказаться от использования полигонов. Тем не менее, эксперты полагают, что «переговоры будут сложными». Дело в том, что найти другие подходящие места для учебных стрельб и бомбардировок в Японии будет весьма затруднительно.

Правительство также попросит исключить определенные участки водной поверхности к востоку от острова Окинава из зоны военных учений США, сообщил правительственный чиновник. Правительство префектуры выдвинуло эти предложения в качестве мер, которые позволят ослабить бремя, налагаемое на префектуру американским военным присутствием. Японская сторона и ранее просила прекратить учебные стрельбы и бомбардировки или хотя бы снизить их продолжительность. Эти просьбы стали раздаваться с тех пор, как в сентябре пришла к власти Демократическая партия Японии.

Предыдущие правительства Японии, которые формировались Либерально-демократической партией, не решались требовать возврата необитаемых островов в распоряжение Японии и не начинали переговоров с США на эту тему, отмечает NEWSru.com.