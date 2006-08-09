Япония отмечает годовщину атомных бомбардировок своих городов

В Японии утром 9 августа была объявлена минута молчания. Страна вспоминала страшные события 1945 года, когда над городом Нагасаки взорвалась американская атомная бомба.

Три дня назад в мемориальном Парке мира Хиросимы прошли траурные церемонии. В 8.15 по местному времени тишину над городом нарушили удары поминального колокола. Именно в это время произошла трагедия, жертвами которой стали более 240 тысяч человек. Это было первое в истории применение ядерного оружия против мирного населения. Участники церемонии на одну минуту склонили головы и сложили руки в молитве. После этого в небо выпустили стаю белых голубей.

А сегодня ровно в 11.00 Колокол Мира звучал в Нагасаки, второй жертве ядерной бомбардировки. Около 45 тысяч японцев собралось в городском Парке мира почтить память погибших. К мемориалу были возложены цветы. Двое детей торжественно прочли "Клятву жить в мире". Почтить память погибших приехал премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми.

Гости возложили к мемориалу цветы и опустили в специальный саркофаг списки тех, кто скончался за минувший год от последствий взрыва. Мэр города Итиро Ито зачитал Декларацию мира, в которой выразил "гнев и разочарование" по поводу отсутствия прогресса в деле ядерного разоружения.

В момент взрыва и в первые полгода после него в Нагасаки погибло около 70 тысяч человек. Сегодня к скорбному списку добавлены новые имена. Общее число жертв достигло 140 тысяч. В настоящее время пострадавшие от последствий атомной бомбардировки двух городов, получают денежные компенсации и бесплатную медицинскую помощь.