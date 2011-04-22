Япония благодарит Беларусь за оказанную помощь в связи с землетрясением

Министр иностранных дел Японии Такэаки Мацумото прислал благодарственное письмо в адрес главы белорусского внешнеполитического ведомства Сергея Мартынова.

«Я хотел бы от всего сердца выразить благодарность за выделенные вашей страной денежные пожертвования и оказанную незамедлительную поддержку в связи с землетрясением, произошедшим в Тихом океане на северо-востоке Японии. Правительство Японии вместе с жителями пострадавших территорий, а также народом Японии прилагает все усилия для того, чтобы преодолеть это трудное положение, как можно быстрее восстановить силы и помочь пострадавшим жителям, включая иностранных граждан», – отметил Такэаки Мацумото.