Январские морозы бьют все рекорды

Нынешний месяц может войти в пятерку самых холодных за последние полвека в Беларуси

В кольце ледяной дороги. Десятки кругов по одному маршруту. Эти морозы не только закалили Светлану, но и сковали провода и рельсы.

Светлана Перко, водитель трамвая:

В кабине тепло, в салоне тепло — пассажиры не жалуются. Кондукторы работают, не болеют.

Своё «теплое» общение с пассажирами кондуктор Надежда начинает с четырех утра. Хоть и минус за окном, девушка старается, чтобы атмосфера в трамвае была «с плюсом».

Надежда Кульбацкая, кондуктор:

Одеваемся тепло, сесть возле печки стараемся, когда людей много — тоже тепло.

Эффективное средство от сильного холода знают и те, кто на этом самом холоде работает ежедневно — физический труд и им некогда мерзнуть.

Аномальные морозы ударили и по теплу. Городскую систему теплорегулирования продолжают совершенствовать. Жалобы проверяют — где необходимо, жилье утепляют.

Анатолий Лавринчук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Были отдельные замечания по водоснабжению, которые касались прорывов — они были устранены.

Если коммуникации, можно сказать, и выдержали испытание морозом, то некоторые горожане, несмотря на многочисленные предупреждения, «поддали» жару врачам.

Людмила Гвоздева ,медсестра приёмного отделения Республиканской клинической больницы скорой помощи:

В пятницу поступило 5 человек с обморожением, в субботу – 6, в воскресенье – 7.

-20 и ниже прогнозируют синоптики на ближайшие дни. Пережить морозы и «не остыть». Хуже всего в такие холода братьям нашим меньшим. Те, кто живет на улице устойчив к холодам, говорят ветеринары. Главное усилить питание – добавить в рацион мяса и отказаться от круп.

Виктор Олейников, начальник ветстанции Московского района Минска:

Если животное содержится дома, то таким холод для них практически противопоказан, как и для детей.

Южный регион сменил имидж с самого теплого на аномально холодный. Учащимся 28 сельских школ Брестчины разрешено не посещать занятия из-за сильных морозов. Тем не менее, занятия по расписанию с теми, кто даже в студеное время к учебе проявляет горячий интерес.

Михаил Тихончук , начальник управления образования Брестского облисполкома:

В целях предупреждения обморожений, переохлаждений рекомендовано воздержаться от посещения занятий в тех регионах, где температура воздуха ниже 25 градусов, в первую очередь — учащимся начальных классов и средней ступени.

Жарко в отделе теплых товаров. Утепляется народ не только снаружи, но и изнутри. Сало, мясо и чай в рейтинге самых покупаемых продуктов.

Экстремальная погода будет испытывать нас до конца этой недели, отмечают специалисты. Природа смягчится лишь к выходным.