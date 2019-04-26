Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение

Новости Беларуси. Бетонные плиты вместо асфальта, нарушения парковки и ямы на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за строительства метро возле больницы скорой помощи каждый день транспортный коллапс.

Теперь прямой въезд и выезд к приемному отделению скорой помощи закрыт. Машины с мигалками проезжают между детской больницей и поликлиникой по бетонным плитам. По ним же ездят частные авто и ходят люди. Дополнительные проблемы создают водители, которые давно забыли о запрещающих знаках парковки на внутренних проездах.