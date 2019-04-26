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Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение

26 апреля 2019 20:50
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Новости Беларуси. Бетонные плиты вместо асфальта, нарушения парковки и ямы на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение-1

Из-за строительства метро возле больницы скорой помощи каждый день транспортный коллапс.

Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение-4

Теперь прямой въезд и выезд к приемному отделению скорой помощи закрыт. Машины с мигалками проезжают между детской больницей и поликлиникой по бетонным плитам. По ним же ездят частные авто и ходят люди. Дополнительные проблемы создают водители, которые давно забыли о запрещающих знаках парковки на внутренних проездах.

Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение-7

Ситуация разрешится только по окончанию строительства – то есть к Новому году. А пока здесь латают ямы и обещают установить четыре шлагбаума.

Ямы на дорогах. Из-за строительства метро возле БСМП каждый день затруднено движение-10

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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