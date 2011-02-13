Ямочный и капитальный ремонт дорог в Минске: что конкретно выполняется

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Чем отличается ямочный ремонт от капитального ремонта дорог?

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

Ямочный ремонт дорог делается для того, чтобы обеспечить проезжаемость транспорта по улицам там, где образовалась яма. Капитальный ремонт подразумевает снятие всего асфальтного покрытия на всей площади улицы. Сюда включаются замена борта или его переустановка, если это гранитный борт, и ремонт тротуаров. Капитальный ремонт улиц сопряжен также с перекладкой инженерных сетей.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».