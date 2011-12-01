Якобсон: Вопрос перспективы трудоустройства для молодёжи приобретает тенденцию всеобщего характера

Трудоустройство молодежи стало сегодня ключевой темой общения в Экономическом университете Потребительской кооперации в Гомеле. Этот вуз посетил глава Комитета госконтроля Александр Якобсон.

В Беларуси продолжается масштабный мониторинг работы госорганов с обращениями граждан. Такая проверка проводится по поручению Президента. Во всех регионах страны и Минске работают семь межведомственных групп. На встречах поднимаются самые разные вопросы. Как оказалось, финансисты, экономисты, бухгалтеры думают о карьере в бизнесе со студенческой скамьи.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Больше всего их волнует вопрос трудоустройства. Это уже приобретает тенденцию всеобщего характера, и здесь нам надо подумать: или это проблема конкретно этого университета, или она уже вырисовывается в целом в такой серьёзный вопрос. И то, что сегодня молодые люди думают о будущем — это важно и нужно, но и нам надо думать о том, чтобы у нас не было этой головной боли. Первое рабочее место им государство должно обеспечивать в любом случае.